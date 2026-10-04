Эдди Хау ждет предложений от больших клубов

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет вернуться к работе, но готов рассмотреть предложения только от больших клубов.

Уход Хау из "Ньюкасл" посреди предсезонной подготовки минувшим летом стал настоящим шоком. На тот момент "сороки" распродавали своих ведущих игроков, и амбиции клуба с "Сент-Джеймс Парк" перестали удовлетворять Эдди.



По информации Football Insider, Хау надеется, что своей работой в "Ньюкасле" он сделал достаточно, чтобы заинтересовать какой-нибудь большой клуб.



Хау хочет вернуться к работе, но будет рассматривать только предложения топ-уровня — например, от "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэма", чьи нынешние наставники находятся под давлением после неудачного старта нового сезона.



Ранее Хау также связывали с работой со сборной Англии, однако Томас Тухель пока не собирается уступать свое место, ранее в этом году продлив свой контракт до Евро-2028, включительно.