"Реал" заинтересовался Алексом Скоттом

Испанский "Реал" проявил интерес к полузащитнику "Борнмута" Алексу Скотту.

Минувшим летом "Борнмуту" удалось отразить интерес к Скотту, за которого "Челси" предлагал 60 миллионов фунтов, однако продажа Алекса в январе или, скорее всего, после окончания этого сезона выглядит почти неминуемой.



Дело в том, что Скотт уже вступил в предпоследний год по своему контракту. Алекс не собирается продлевать сотрудничество с "Борнмутом" и настроен уйти на повышение.



Принято считать, что "Челси" остается главным претендентом на Скотта, однако TEAMtalk стало известно, что о приобретении 23-летнего игрока сборной Англии задумался "Реал".



"Реал" уже несколько недель внимательно просматривает Скотта. Представители Королевского клуба присутствовали и на матче сборной Англии против Хорватии в Риеке в субботу, хотя для зрителей эта игра была закрыта.



За пределами Премьер-Лиги Скотт также интересен "Милану", который смирился с тем, что Алекс будет доступен для трансфера по цене, значительно превосходящей 75 млн. фунтов.