"Реал" заинтересовался Алексом Скоттом
Испанский "Реал" проявил интерес к полузащитнику "Борнмута" Алексу Скотту.
Минувшим летом "Борнмуту" удалось отразить интерес к Скотту, за которого "Челси" предлагал 60 миллионов фунтов, однако продажа Алекса в январе или, скорее всего, после окончания этого сезона выглядит почти неминуемой.
Дело в том, что Скотт уже вступил в предпоследний год по своему контракту. Алекс не собирается продлевать сотрудничество с "Борнмутом" и настроен уйти на повышение.
Принято считать, что "Челси" остается главным претендентом на Скотта, однако TEAMtalk стало известно, что о приобретении 23-летнего игрока сборной Англии задумался "Реал".
"Реал" уже несколько недель внимательно просматривает Скотта. Представители Королевского клуба присутствовали и на матче сборной Англии против Хорватии в Риеке в субботу, хотя для зрителей эта игра была закрыта.
За пределами Премьер-Лиги Скотт также интересен "Милану", который смирился с тем, что Алекс будет доступен для трансфера по цене, значительно превосходящей 75 млн. фунтов.
04.10.2026 22:00
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