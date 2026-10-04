"Барселона" готова отпустить Бальде в Премьер-Лигу

Испанская "Барселона" открыта к расставанию в январе с левым защитником Алехандро Бальде, который интересен клубам Премьер-Лиги.

Не попав в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира минувшим летом, в новом сезоне Бальде стал играть еще меньше и, как кажется, окончательно утратил доверие главного тренера "Барселоны" Ханси Флика.



В этом сезоне Ла Лиги 22-летний Бальде отметился единственным появлением на замену, и TEAMtalk стало известно, что "Барселона" уже дала лагерю Алехандро зеленый свет на поиски нового клуба.



Еще минувшим летом интерес к Бальде проявлял "Манчестер Юнайтед", где позиция левого защитника так и не была укреплена.



Сам Бальде открыт к переезду в Премьер-Лигу, где в его услугах также могут быть заинтересованы "Ливерпуль", "Сандерленд", "Эвертон" и "Фулхэм".