Звезды "Манчестер Сити" могут стать свободными агентами

У звездных игроков "Манчестер Сити" может появиться юридическое обоснование, чтобы расторгнуть свои контракты с клубом и стать свободными агентами.

Признав вину "Сити" доказанной по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений, теперь независимая комиссия Премьер-Лиги должна определиться с наказанием в отношении "горожан".



Исключение из Премьер-Лиги — еще далеко не самый апокалиптичный сценарий для "Сити", который могут просто не принять в Футбольную Лигу, состоящую из Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два.



Кроме того, если "Сити" покинет Премьер-Лигу, встанет вопрос о том, как клуб с "Этихад" сможет продолжать платить зарплату своим ведущим игрокам вроде Эрлинга Холанда, который сейчас получает свыше 500,000 фунтов в неделю.



В подкасте Stick to Football королевский адвокат Пол Гилрой высказал точку зрения о том, что ведущие игроки "Сити" могут потребовать расторжения своих контрактов, сославшись на нарушение принципа взаимного доверия и уверенности, с которым по умолчанию заключаются соглашения между работодателем и сотрудником в Великобритании.