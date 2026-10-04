"Челси" — главный претендент на Алекса Скотта

"Челси" находится во главе очереди клубов, выстроившихся за полузащитником "Борнмута" Алексом Скоттом.

Накануне 23-летний Скотт впервые в своей карьере появился в стартовом составе сборной Англии, которая одержала победу 0:7 над Хорватией в Лиге Наций.



Своей игрой в Риеке Скотт заслужил высокую оценку со стороны главного тренера англичан Томаса Тухеля и, как утверждает The Telegraph, фактически завершил международную карьеру ветерана "Челси" Джордана Хендерсона, который был предпочтен Алексу на Чемпионат Мира минувшим летом.



Успехи Скотта в сборной только подстегивают к нему интерес со стороны больших клубов, и "Челси" называется главным претендентом на Алекса.



"Челси" пытался купить Скотта еще минувшим летом, но "Борнмут" отклонил предложение "синих" в 60 миллионов фунтов и дал понять, что Алекс не продается.



Следующим летом — или уже в январе — "Борнмут" не сможет занять столь категоричную позицию в отношении Скотта, потому что контракт Алекса истекает в 2028 году, а новая сделка не выглядит возможной.



По информации источника, "Челси" приложит все усилия, чтобы заполучить Скотта, будет это в зимнее окно или уже следующим летом.