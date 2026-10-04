Джеррард не спешит возвращаться к тренерской работе

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что не будет спешить с возвращением к тренерской работе.

Последним местом работы Джеррарда в качестве главного тренера был саудовский "Аль-Иттифак", который он покинул в январе 2025. Прежде Стивен также поработал с "Астон Виллой" и "Рейнджерс".



И хотя Джеррард не закрывает дверь перед возвращением в профессию и открыт к переговорам с клубами и сборными, Стивену более чем нравится нравится его текущая жизнь.



"В данный момент я счастлив, я сотрудничаю с телеканалом TNT. Я заключил новую сделку. У меня есть другие интересы здесь и там, я занимаюсь коммерческой деятельностью".



"Я стал дедушкой год назад. Мне нравится проводить время с семьей, у меня достаточно свободного времени. У меня замечательный баланс между работой и жизнью. У меня было несколько предложений и разговоров с командами, но в данный момент я доволен тем, что делаю", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.