Рико Льюис дополнительно вызван в сборную Англии

Рико Льюис Защитник "Манчестер Сити" Рико Льюис был дополнительно вызван в сборную Англии.

В этот международный перерыв англичанам остается провести один матч — против Чехии дома в ближайший вторник.

В преддверии этого матча Лиги Наций главный тренер англичан Томас Тухель совершил рейд на молодежную сборную и забрал 21-летнего Льюиса, сообщает Sky Sports.

В минувшую пятницу Льюис помог молодым англичанам добыть ничью 0:0 против сверстников из Словакии и квалифицироваться на молодежное Евро-2027 U-21.

На счету Льюиса уже пять матчей за взрослую сборную Англии, но последний из них датируется ноябрем 2024, когда Рико принял участие в победе 0:3 над Грецией.





Метки Льюис, Манчестер Сити, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2026 17:00

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  1. jon-toral 04.10.2026 17:20 # jon-toral
    помог молодым англичанам добыть ничью 0:0 против сверстников из Словении

    Словакии*

    (ответить)

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