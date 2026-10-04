Рико Льюис дополнительно вызван в сборную Англии

Защитник "Манчестер Сити" Рико Льюис был дополнительно вызван в сборную Англии.

В этот международный перерыв англичанам остается провести один матч — против Чехии дома в ближайший вторник.



В преддверии этого матча Лиги Наций главный тренер англичан Томас Тухель совершил рейд на молодежную сборную и забрал 21-летнего Льюиса, сообщает Sky Sports.



В минувшую пятницу Льюис помог молодым англичанам добыть ничью 0:0 против сверстников из Словакии и квалифицироваться на молодежное Евро-2027 U-21.



На счету Льюиса уже пять матчей за взрослую сборную Англии, но последний из них датируется ноябрем 2024, когда Рико принял участие в победе 0:3 над Грецией.