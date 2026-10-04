Уилшир рассказал, как Артета вдохновил его на тренерскую работу

Наставник "Лутона" Джек Уилшир рассказал, как Микель Артета из "Арсенала" вдохновил его на тренерскую работу.

В этом месяце 34-летний Уилшир отпразднует год работы с "Лутоном". Из-за проблем со здоровьем Джек был вынужден рано завершить игровую карьеру, но теперь считается одним из перспективнейших английских тренеров.



В свое время Уилшир тренировался по утрам с "Арсеналом", а днем работал с командой "канониров" U-18, и в тот период Джек смог многому научиться у Артеты.



"Я тренировался с первой командой по утрам, и я видел Микеля и оказываемое им влияние. Это было нечто другое, нежели я когда-либо видел. Эдди (Хау в "Борнмуте") был весьма похож, но Микель был еще более целеустремлен и более сосредоточен на обучении игроков. Это по-настоящему меня заинтриговало".



"У меня были хорошие отношения с Микелем, и я задавал ему вопросы, почему он делает определенные вещи. Я начал влюбляться в это и в то, как он готовится к тренировкам".



"Затем я имел возможность применить это на практике с командой U-18 днем".



"Я играл в футбол, и я поиграл у ряда хороших тренеров. Они говорили мне что-нибудь делать, и я делал это".



"Я хорошо понимал, что хочет тренер, и я делал это. Но на самом деле я никогда толком не понимал, почему они просят меня делать это и что это создает для других игроков".



"Микель объяснил это мне. Мне посчастливилось, что благодаря отношениям с ним я мог спросить: "Почему ты делаешь это?" И он был достаточно открыт, чтобы поделиться со мной", — сообщил Уилшир BBC.