Что нужно исправить Хаби Алонсо в "Челси"?

Назначение нового главного тренера вселило в болельщиков "Челси" большие надежды, однако результат в семь очков за первые пять туров Премьер-Лиги нельзя назвать удовлетворительным. У Хаби Алонсо есть время, чтобы подумать над изменениями, которые сделают команду более сбалансированной.

Первое с 1938 года поражение в матче против "Брентфорда" стало неудачным завершением стартового отрезка сезона перед международной паузой для "Челси". Теперь Хаби Алонсо есть над чем серьезно задуматься.



Впереди еще много матчей, в которых можно исправить ситуацию, но какие именно проблемы предстоит решить Алонсо?



Укрепление линии обороны



Это задача номер один. "Челси" пропустил больше всех в Премьер-Лиге — 12 голов. Команда пропускала минимум дважды в каждом матче, а серия без "клин-шитов" в чемпионате достигла 21 поединка.



Алонсо пытался менять состав и тактические схемы, пробовал играть как с тремя, так и с четырьмя защитниками, но это не принесло успеха.



Можно сделать скидку на то, что два летних новичка — центральный защитник Максанс Лакруа и вратарь Эмилиано Мартинес — все еще налаживают взаимопонимание на поле. Еще один ключевой защитник, Леви Колуилл, вновь привыкает к регулярной игровой практике после того, как пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы колена. К тому же Алонсо использует его на левом фланге, что непривычно для Леви. Свою роль сыграли и травмы.



Первые два матча Премьер-Лиги "Челси" выиграл, владея мячом в среднем лишь 32.4% времени. Позже этот показатель вырос до 47.4% — команда стала чаще контролировать мяч, но набрала всего одно очко.



Возможно, это свидетельствует о том, что соперники стали с большим уважением относиться к линии атаки "Челси", но при этом сохраняют терпение, понимая: рано или поздно в обороне команды Алонсо случится ошибка. Ярким примером этого стал "Брентфорд": команда Кита Эндрюса забила все три своих мяча во втором тайме, хотя после перерыва владела мячом менее 34% времени.



Алонсо ясно дал понять, что не хочет использовать травмы в качестве оправдания. Тем не менее, их стоит рассматривать как фактор, повлиявший на трудности стартового этапа сезона. Особенно болезненным стало отсутствие влиятельного полузащитника Мойсеса Кайседо. Игрок сборной Эквадора провел на поле всего 14 минут из-за травмы икроножной мышцы, полученной во время предсезонной подготовки.



Новичок команды Марко Палестра был лучшим игроком "Челси" в предсезонный период, но до сих пор не дебютировал из-за травмы четырехглавой мышцы бедра. Палестра добавит столь необходимых габаритов и скорости на позиции латераля (флангового защитника) с любой из сторон.



Ожидается, что оба игрока вернутся в строй, когда закончится этот международный переры. Также скоро смогут играть нападающий Жоао Педро (травма колена) и капитан Рис Джеймс (травма задней поверхности бедра). Хотя их отсутствие остро ощущалось в матче с "Брентфордом", сроки повреждений сложились удачно: основная часть периода восстановления приходится на паузу, когда у "Челси" нет официальных матчей.



Избежать чрезмерной зависимости от линии атаки



Игра Коула Палмера, Моргана Роджерса и Жоао Педро стала главным позитивным моментом. На счету этого трио — восемь из 10 голов "Челси" в Премьер-Лиге и шесть из девяти результативных передач.



Травмы или перепады формы могут коснуться даже лучших игроков, и дерби с "Брентфордом" стало для "Челси" напоминанием об этом. Педро не смог принять участие в игре, Роджерс провел свой самый невзрачный матч с момента перехода из "Астон Виллы", а Палмер, хоть и был зачинщиком лучших атак "Челси", со временем стал менее опасен для соперника.



"Челси" нужно, чтобы другие игроки взяли на себя ответственность. Педру Нету и Ромео Лавиа — единственные, помимо вышеупомянутой тройки, кто забивал голы в Премьер-Лиге, а Йоррел Хато (дважды) и Лакруа (один раз) — единственные, кто записал на свой счет результативные передачи. Ожидается, что наибольшую угрозу будут представлять Палмер, Роджерс и Педро, однако Алонсо должен остерегаться ситуации, когда соперники решат: стоит остановить это трио — и "Челси" будет нейтрализован.



Проблема нехватки вариантов в полузащите



Эта зона казалась уязвимой сразу после закрытия летнего трансферного окна — и опасения подтвердились.



Продажа Энцо Фернандеса и Андрея Сантоса на общую сумму до 175 миллионов фунтов стала отличной сделкой с точки зрения финансовой отчетности, а Дариу Эссугу был отдан в аренду "Страсбуру" для получения регулярной игровой практики. Однако глубина состава в этой линии вызывает вопросы, поскольку Кайседо и новичок Джордан Хендерсон пропустили большую часть стартового отрезка из-за травм.



Лавиа и Джеймс уже несколько сезонов испытывают проблемы с физической готовностью. Они выходили в стартовом составе на трех из пяти матчей, но пока не убедили в своей эффективности как связка. К тому же Лавиа так ни разу и не сыграл все 90 минут в официальных матчах с момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2023 году.



Алонсо пробовал и другие варианты сочетаний: Мало Гюсто с Лавиа в матче против "Брайтона" и Валентин Барко с Хендерсоном в поединке с "Брентфордом". Хаби все еще ищет оптимальное решение. Легкость, с которой соперники проходят центр поля "Челси" удручает.



Уязвимость обороны при контратаках соперника — одна из причин большого количества пропущенных мячей. Полузащита не обеспечивает достаточной защиты.



Возвращение Кайседо должно существенно помочь. "Челси" пытался приобрести Ламина Камара из "Монако", но сделка сорвалась в последний момент. Ожидается, что клуб займется поиском вариантов для усиления полузащиты, когда в январе вновь откроется трансферное окно, однако до этого момента Алонсо необходимо попытаться найти оптимальную связку игроков в центре поля.



Эффективнее использовать замены



Некоторые замены Алонсо вызывали удивление. Безусловно, высокий класс Палмера, Роджерса и Педро заставляет держать их на поле как можно дольше. Однако это не означает, что с выходом на поле атакующих игроков на замену нужно медлить.



Взять, к примеру, ситуацию с Эстевао. Он четырежды выходил на замену в матчах Премьер-Лиги, причем появлялся на поле на 83-й (против "Фулхэма"), 81-й ("Арсенала"), 86-й ("Халл") и 87-й ("Брентфорда") минутах. Даже самому талантливому игроку крайне сложно повлиять на ход матча за столь короткое время. В последних трех матчах Алонсо менял Педру Нету — игрока, который усердно отрабатывает в обороне, но приносит недостаточно пользы в завершающей стадии атаки.



Уступая "Арсеналу" со счетом 2:1, Алонсо выпустил Пепа Чаваррию и Гюсто (на 60-й минуте) задолго до того, как на поле появились атакующие игроки Данни Уэлбек (87-я минута) и Эстевао, призванные помочь сравнять счет. Похожая ситуация сложилась и в матче с "Халлом" (закончившемся вничью 2:2), когда команде требовался победный гол: Уэлбек (78-я минута) и Эстевао оказались единственными атакующими игроками, вышедшими на замену из пяти проведенных перестановок.



В матче против "Брентфорда", когда команда пыталась отыграться, самым старшим из четырех вышедших на замену игроков был 20-летний Джош Ачимпонг, а талантливый 16-летний Махди Николл-Джазули дебютировал на профессиональном уровне в крайне сложных игровых условиях.



Алонсо доказал, что способен влиять на ход матча, когда в перерыве против "Лидса" в Кубке Лиги произвел четыре замены, благодаря чему "Челси" сумел превратить отставание 0:1 в победу со счетом 6:3. Ему не помешало бы продемонстрировать это и в Премьер-Лиге.



В "Челси" уже было немало менеджеров, которые, казалось, были готовы выстроить правильную систему, но никто из них не задержался на "Стэмфорд Бридж" при нынешних владельцах надолго. Хаби Алонсо выглядит специалистом, способным это сделать, но его команде пока не хватает баланса, который нужно обрести в кратчайшие сроки, чтобы разочаровывающая история сотрудничества "Челси" с очередным толковым менеджером не повторилась.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru