Клубы Премьер-Лиги расходятся во мнении, как наказать "Сити"

Среди клубов Премьер-Лиги нет единого мнения о том, как наказать "Манчестер Сити" за финансовые нарушения.

В ближайшее время независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "Сити" виновным в финансовых нарушениях, предстоит определиться с санкциями в отношении "горожан".



Перед тем, как вынести свое решение, комиссия выслушает рекомендации Премьер-Лиги и 19 других клубов высшего английского дивизиона.



Изданию The Telegraph удалось переговорить с рядом руководящих фигур из клубов Премьер-Лиги, и в данный момент среди них нет единой точки зрения насчет того, как наказать "Сити".



Некоторые предлагают исключить "Сити" из Премьер-Лиги и даже не брать в Футбольную Лигу. Также обсуждается идея снять с "горожан" суммарно 200 очков в течение нескольких сезонов.



Другие опасаются, что санкции в отношении "Сити" ударят по всей Премьер-Лиге и снизят доходы других клубов. Кроме того, под вопросом будет исполнение "горожанами" своих финансовых обязательств по трансферам.



Также существуют опасения, что исключение "Сити" из Премьер-Лиги приведет к возрождению Европейской Суперлиги, которую "горожане" — вместе с остальными клубами "большой шестерки" — уже порывались создать несколько лет назад.