"Ливерпуль" и "Челси" готовы сразиться за Мурильо

"Ливерпуль" и "Челси" готовы сойтись в битве за защитника "Ноттингем Форест" Мурильо.

К Мурильо давно существует интерес со стороны больших клубов, и 2027 год видится правильным временем, чтобы 24-летний бразилец ушел на повышение.



По информации Football Insider, за Мурильо внимательно наблюдают "Ливерпуль", который подыскивает преемника Виргилу Ван Дейку, и "Челси", чья игра в обороне в этом сезоне не выдерживает никакой критики.



На "Сити Граунд" у Мурильо есть контракт до 2030 года, и "Форест" будет готов потребовать внушительную компенсацию за свою звезду.