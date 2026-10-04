"Ливерпуль" и "Челси" готовы сразиться за Мурильо
"Ливерпуль" и "Челси" готовы сойтись в битве за защитника "Ноттингем Форест" Мурильо.
К Мурильо давно существует интерес со стороны больших клубов, и 2027 год видится правильным временем, чтобы 24-летний бразилец ушел на повышение.
По информации Football Insider, за Мурильо внимательно наблюдают "Ливерпуль", который подыскивает преемника Виргилу Ван Дейку, и "Челси", чья игра в обороне в этом сезоне не выдерживает никакой критики.
На "Сити Граунд" у Мурильо есть контракт до 2030 года, и "Форест" будет готов потребовать внушительную компенсацию за свою звезду.
04.10.2026 13:00
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