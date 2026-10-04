"Тоттенхэм" собирается блокировать интерес к Ван де Вену
"Тоттенхэм" собирается блокировать интерес "Ливерпуля" к защитнику Микки Ван де Вену.
В конце сезона у "Ливерпуля" истекает контракт со своим капитаном Виргилом Ван Дейком, на роль преемника для которого "красные" и рассматривают Ван де Вена, также вызывающего интерес у "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль" планирует предпринять попытку приобрести Ван де Вена или следующим летом, или уже в январе, однако "Тоттенхэм" находится в комфортном положении.
Контракт Ван де Вена рассчитан до 2031 года, и у "Тоттенхэма" нет никакого желания отпускать 25-летнего голландца, особенно посреди сезона, сообщает Football Insider.
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби очень дорожит Ван де Веном, даже сделав того капитаном команды после ухода Кристиана Ромеро.
04.10.2026 12:00
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