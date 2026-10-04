"Тоттенхэм" собирается блокировать интерес к Ван де Вену

Микки Ван де Вен "Тоттенхэм" собирается блокировать интерес "Ливерпуля" к защитнику Микки Ван де Вену.

В конце сезона у "Ливерпуля" истекает контракт со своим капитаном Виргилом Ван Дейком, на роль преемника для которого "красные" и рассматривают Ван де Вена, также вызывающего интерес у "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" планирует предпринять попытку приобрести Ван де Вена или следующим летом, или уже в январе, однако "Тоттенхэм" находится в комфортном положении.

Контракт Ван де Вена рассчитан до 2031 года, и у "Тоттенхэма" нет никакого желания отпускать 25-летнего голландца, особенно посреди сезона, сообщает Football Insider.

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби очень дорожит Ван де Веном, даже сделав того капитаном команды после ухода Кристиана Ромеро.





Метки Ван де Вен, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2026 12:00

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