"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в борьбе за Нусу

"Арсенал" и "Тоттенхэм" являются главными претендентами на вингера немецкого "РБ Лейпциг" Антонио Нусу.

Нуса выступает за "РБ Лейпциг" после своего перехода из "Брюгге" за 21 миллион евро (18 млн. фунтов) летом 2024 и за это время добился значительного прогресса.



Своей игрой Нуса привлек внимание множества европейских клубов, включая "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Баварию", "Барселону" и "Атлетико", но именно "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют наиболее высокие шансы заполучить Антонио, утверждает немецкое издание Fussball News.



По информации источника, "Арсенал" уже готовит свое стартовое предложение по 21-летнему норвежцу в размере около 40 млн. евро (34 млн. фунтов), однако "РБ Лейпциг" не заинтересован в расставании со своей звездой посреди сезона и готов потребовать 60-65 млн. евро (51-55 млн. фунтов) в качестве компенсации.



Добавим, в четырех первых матчах нового сезона Бундеслиги Нуса забил два гола и отдал две результативные передачи.