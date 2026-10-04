Тухель: "Беллингем вышел на следующий уровень"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем достиг следующего уровня после Чемпионата Мира.

Беллингем утвердился ключевым игроком сборной Англии еще во время ЧМ-2026 минувшим летом, однако Джуд не стал на этом останавливаться.



Накануне 23-летний Беллингем забил гол и отдал три результативные передачи, благодаря чему англичане сокрушили Хорватию в Лиге Наций (0:7), и Тухель чувствует, что Джуд вывел свою игру на еще более высокий уровень.



"В данный момент это выглядит так, что он вышел на следующий уровень, и ты всегда в этом нуждаешься. Никогда не бывает достаточно уровня, который ты показал на прошлой неделе, просто такова природа футбола".



"Ты никогда не можешь стоять на месте, это как идти по эскалатору против движения. Ты должен развиваться и стремиться к следующем уровню. Это необходимо делать всегда", — цитирует Тухеля Daily Mail.