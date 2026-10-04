Кьеза готов покинуть "Ливерпуль" в январе

Вингер Федерико Кьеза готов покинуть "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Прибыв в "Ливерпуль" из "Ювентуса" летом 2024, Кьеза отметился лишь двумя выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги за два сезона при бывшем главном тренере Арне Слоте.



Кьеза мог покинуть "Ливерпуль" еще минувшим летом, но решил попытать удачу при Андони Ираоле, который сменил Слота.



Однако смена главного тренера и уход из клуба Мохамеда Салаха не увеличили игровое время 28-летнего итальянца, и тот теперь готов вернуться на родину.



Как сообщает Calciomercato, приютить Кьезу в январе могут "Интер", "Лацио" и "Аталанта".



Добавим, из-за травмы Кьеза пока не сыграл ни минуты в этом сезоне, а также не попал в заявку "Ливерпуля" на общий этап Лиги Чемпионов.