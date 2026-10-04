"Бавария" не заинтересована в приглашении Холанда
Немецкая "Бавария" не заинтересована в приглашении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Будущее Холанда и других звезд "Сити" может оказаться под вопросом, если "горожанам" так и не удастся отбиться от обвинений в финансовых нарушениях.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк из Bild, "Бавария" следит за ситуацией Холанда, но имеет другие приоритеты. Чемпионы Премьер-Лиги сосредоточены на подписании нового контракта с Харри Кейном.
Переговоры с Кейном находятся в завершающей стадии, и ожидается, что после этого международного перерыва Харри заключит с "Баварией" новую сделку на два года — возможно, с опцией продления на 12 месяцев.
Что касается Холанда, то он получает в "Сити" около 30 миллионов фунтов в год, что никак не вписывается в зарплатную ведомость "Баварии".
Даже если Холанд вдруг расторгнет свой контракт с "Сити" и станет свободным агентом, желающему приютить Эрлингу клубу придется потратиться на бонус за переход, поэтому шансы увидеть норвежского бомбардира в Мюнхене невелики.
04.10.2026 08:00
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