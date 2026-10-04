"Бавария" не заинтересована в приглашении Холанда

Немецкая "Бавария" не заинтересована в приглашении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Будущее Холанда и других звезд "Сити" может оказаться под вопросом, если "горожанам" так и не удастся отбиться от обвинений в финансовых нарушениях.



Как сообщает журналист Кристиан Фальк из Bild, "Бавария" следит за ситуацией Холанда, но имеет другие приоритеты. Чемпионы Премьер-Лиги сосредоточены на подписании нового контракта с Харри Кейном.



Переговоры с Кейном находятся в завершающей стадии, и ожидается, что после этого международного перерыва Харри заключит с "Баварией" новую сделку на два года — возможно, с опцией продления на 12 месяцев.



Что касается Холанда, то он получает в "Сити" около 30 миллионов фунтов в год, что никак не вписывается в зарплатную ведомость "Баварии".



Даже если Холанд вдруг расторгнет свой контракт с "Сити" и станет свободным агентом, желающему приютить Эрлингу клубу придется потратиться на бонус за переход, поэтому шансы увидеть норвежского бомбардира в Мюнхене невелики.