Тухель: "В данный момент Скотт безупречен"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил игру полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта против Хорватии.

В субботу 23-летний Скотт впервые в карьере получил место в стартовом составе английской сборной, которой он помог одержать победу со счетом 0:7.



После матча Лиги Наций в Риеке Тухель высоко оценил игру Скотта в связке с Эллиотом Андерсоном, отметив также действия Алекса без мяча.



"Первый старт — и какой. И какая игра!"



"В данный момент он замечательно обращается с мячом, принимает решения на высшем уровне, играет так уверенно, и он так активен. Если добавить сюда его работоспособность без мяча, то в данный момент он безупречен".



"Сегодня он обеспечил нам большую мобильность, больную вариативность и большую работоспособность в центре поля, совместно с Эллиотом", — цитирует Тухеля Sky Sports.