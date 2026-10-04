Сын Андрея Шевченко будет играть в седьмом английском дивизионе

Кристиан Шевченко Сын бывшего нападающего "Челси" Андрея Шевченко перешел "Шолинг" из седьмого английского дивизиона.

19-летний Кристиан Шевченко родился в Лондоне и получил свое футбольное образование в академиях "Челси", "Тоттенхэма" и "Уотфорда".

Как раз в "Уотфорде" в 2025 году Шевченко-младший подписал свой первый профессиональный контракт, однако своего шанса у "шершней" Кристиан не дождался и теперь перешел в "Шолинг".

"Шолинг" — это клуб из пригорода Саутгемптона, который занимает 16-е место в таблице Южного премьер-дивизиона Южной лиги.

Кристиан также имеет паспорт Соединенных Штатов Америки, но с 2024 года представляет Украину на международном уровне.





Метки Шевченко, Шолинг

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2026 06:00

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  1. ars2026 04.10.2026 06:32 # ars2026
    В 19 лет его папа уже жжёг в киевском динамо

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  2. hunter022 04.10.2026 06:23 # hunter022
    На повышение этот хохленок ушел, будет играть в одной лиге с Сити.

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