Сын Андрея Шевченко будет играть в седьмом английском дивизионе
Сын бывшего нападающего "Челси" Андрея Шевченко перешел "Шолинг" из седьмого английского дивизиона.
19-летний Кристиан Шевченко родился в Лондоне и получил свое футбольное образование в академиях "Челси", "Тоттенхэма" и "Уотфорда".
Как раз в "Уотфорде" в 2025 году Шевченко-младший подписал свой первый профессиональный контракт, однако своего шанса у "шершней" Кристиан не дождался и теперь перешел в "Шолинг".
"Шолинг" — это клуб из пригорода Саутгемптона, который занимает 16-е место в таблице Южного премьер-дивизиона Южной лиги.
Кристиан также имеет паспорт Соединенных Штатов Америки, но с 2024 года представляет Украину на международном уровне.
04.10.2026 06:00
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В 19 лет его папа уже жжёг в киевском динамо
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На повышение этот хохленок ушел, будет играть в одной лиге с Сити.
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