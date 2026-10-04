Кейн: Настало время показать себя доминирующей командой"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что его команде пора показать себя доминирующей силой в Европе.

В субботу англичане сокрушили Хорватию на выезде со счетом 0:7, продолжив преследовать лидирующих в Группе A3 Лиги Наций испанцев.



После матча в Риеке Кейна спросили, является ли эта победа заявлением англичан о намерениях, и Харри ответил утвердительно.



"Да, мы разговаривали об этом после Чемпионата Мира".



"Было бы легко убрать нашу ног с педали газа в этой Лиге Наций и просто готовиться к Евро. Но, думаю, больше всего нашей команде в данный момент не хватает регулярной игры против больших сборных".



"Если мы финишируем в топ-2 в этой группе, мы сыграем в четвертьфинале против одной из ведущих сборных, затем полуфинал и финал в следующем году. Все это стало бы замечательной подготовкой к Евро через пару лет".



"С нашей точки зрения, это не время убирать нашу ногу с педали газа. Это время придавить педаль и продолжать показывать — не только себе, но всей Европе, — что мы реально доминирующая команда. Матчи вроде этого определенно покажут это", — цитирует Кейна Sky Sports.