Кин: "Беллингем может стать одним из величайших игроков всех времен"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник испанского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем способен стать одним из величайших игроков в истории футбола.

В субботу 23-летний Беллингем забил один гол и отдал три результативные передачи, благодаря чему английская сборная нанесла хорватам их самое крупное поражение в истории (0:7).



Беллингем превратился в чрезвычайно важного для сборной игрока еще по ходу Чемпионата Мира, и теперь у Джуда 13 результативных действий в 11 последних матчах за Англию.



Кин чувствует, что своей игрой, с мячом и без мяча, Беллингем вдохновляет своих партнеров по сборной.



"Он способен на гораздо большее. Беллингем может стать одним из величайших игроков всех времен".



"Его настрой при игре за сборную Англии в последнее время... Я хвалил его за великолепную игру с мячом, но то, что он делает без мяча, воодушевляет всех этих игроков".



"Когда в своей команде вы обладаете столь хорошим игроком, который удивительным образом действует с мячом, выступает за "Реал", делает великолепные вещи и при этом так работоспособен с мячом, это будет вдохновлять других игроков", — сообщил Кин в эфире ITV.