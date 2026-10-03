Тухель — о победе над Хорватией: "Совершенная игра"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что его команда показала игру высочайшего уровня против Хорватии в Лиге Наций.

В субботу англичане одержали победу 0:7 в Риеке. За исключением промаха Матео Ковачича по пустым воротам, хорваты не создали никаких угроз воротам Джордана Пикфорда.



Тухель остался доволен каждым своим игроком, вышедшим на поле. Томаса поразило, с какой ненасытностью атаковала Англия.



"Может быть, во время трех минут после 0:3 мы совершили большую ошибку (момент Матео Ковачича) и совершили ряд легких потерь мяча, но в целом это были 90 минут игры на высочайшем уровне в исполнении каждого".



"С первой минуты и до последней каждый, кто вышел в стартовом составе или на замену, показывал высший уровень, и я поздравляю команду с этим".



"Это очень, очень впечатляет, учитывая выездной характер матча. Мы создали так много моментов. Первые 40 минут, с самого начала, мы были так подвижны. Помню, я взглянул на часы и подумал: "Вау, это хорошие три минуты". Затем я взглянул снова и подумал, что это были хорошие семь минут. И это просто не прекращалось".



"Мы поддерживали скорость и использовали свободные зоны. Мы были очень эффективны. Мы оставались голодными в своих контратакующих и оборонительных действиях, поэтому с базой был порядок. Я люблю такой настрой. В своей игре мы всегда были скромными и всегда делали правильно базовые вещи, и поэтому это совершенна игра", — сообщил Тухель ITV.