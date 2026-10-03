Англичане забили семь безответных голов Хорватии
Сборная Англии в доминирующей манере разобралась на выезде с Хорватией в Лиге Наций, одержав победу со счетом 0:7.
Впервые в карьере в стартовом составе "трех львов" был назван Алекс Скотт. Также вернулись в основу Джордан Пикфорд, Джарелл Куанса, Эзри Конса и Джуд Беллингем.
Гостям хватило первого же момента, чтобы открыть счет. Это случилось на восьмой минуте, когда Беллингем сделал передачу низом в штрафную на Харри Кейна, который подработал мяч и вторым касанием поразил ворота — 0:1.
Почти сразу мог отличиться и Энтони Гордон, который вышел один на один по левому краю штрафной и, решив действовать сам и не делиться со свободным партнером, не смог переиграть голкипера.
Англичане полностью доминировали над соперником, и второй гол был лишь вопросом времени. На 21-й минуте Гордон классно обработал верховой мяч и от лицевой линии сделал передачу во вратарскую на Беллингема, который пробил в касание — 0:2.
На 25-й минуте разница в счете могла стать крупной. Гордон в упор замыкал прострел Беллингема, однако голкипер Доминик Ливакович спас хозяев.
На 39-й минуте Гордон все-таки отличился. Куанса выполнил передачу с правого фланга, и мяч успел удариться о газон, прежде чем Энтони пробил головой — 0:3.
На 41-й минуте Матео Ковачич мог размочить счет, однако полузащитник "Манчестер Сити" невероятным образом промахнулся мимо пустых ворот.
До перерыва хозяева успели пропустить еще раз. Беллингем с левого края штрафной прострелил во вратарскую, где Букайо Сака подставил ногу – 0:4.
Второй тайм Хорватия начала довольно бодро, но на 53-й минуте пропустила пятый гол. Эллиот Андерсон прострелил с правого края штрафной в район дальней штанги, где Кейн опередил Гордона и внес мяч в ворота — 0:5.
На 68-й минуте Сака присоединился к Кейну и тоже оформил дубль. Букайо перехватил передачу соперника поперек своей штрафной, сыграл в стенку с Харри и поразил ворота — 0:6.
Затем игра заметно успокоилась, а точку в матче на 87-й минуте поставил появившийся на замену Морган Роджерс, который выскочил один на один, прошел Ливаковича и отправил мяч в пустые ворота — 0:7.
Игра получилась односторонней. Англичане победили в доминирующей манере и значительно улучшили свою разницу мячей. Хорваты, как кажется, затянули со сменой поколений, продолжая делать ставку на Луку Модрича и Ивана Перишича, когда на дворе 2026 год.
Сборная Хорватии — сборная Англии — 0:7 (0:4)
Голы: Кейн 8, 53, Беллингем 21, Гордон 39, Сака 45, 68, Роджерс 87.
Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич (Шутало 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич, Модрич (Якич 57), Ковачич, Иванович, Сучич (Пашалич 45), Батурина (Влашич 45), Муса (Матанович 45).
Сборная Англии: Пикфорд, Куанса, Конса, Гехи, Холл (Льюис-Скелли 79), Андерсон (Гиббс-Уайт 79), Скотт (Гарнер 70), Беллингем, Сака, Гордон (Эзе 70), Кейн (Роджерс 70).
Предупреждение: Ковачич.
03.10.2026 20:55
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Неужели Райя вышел в старте в сборной?
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