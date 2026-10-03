"Ливерпуль" собирается вернуть Куансу

"Ливерпуль" собирается воспользоваться своей опцией по обратному выкупу защитника немецкого "Байера" Джарелла Куансы следующим летом.

Летом 2025 "Ливерпуль" продал Куансу в "Байер" за 35 миллионов фунтов. Перебравшись в Леверкузен, Джарелл обрел регулярную игровую практику и стал вызываться в сборную Англии, с которой взял бронзовые медали на Чемпионате Мира минувшим летом.



По информации Bild, "Ливерпулю" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа 23-летнего Куансы за 70 млн. евро (60 млн. фунтов), и воспользоваться ей можно только до 15 июня 2027.



"Ливерпулю" едва ли упустит эту возможность, учитывая тот факт, что контракт капитана Виргила Ван Дейка истекает в конце этого сезона.