"Ливерпуль" собирается вернуть Куансу
"Ливерпуль" собирается воспользоваться своей опцией по обратному выкупу защитника немецкого "Байера" Джарелла Куансы следующим летом.
Летом 2025 "Ливерпуль" продал Куансу в "Байер" за 35 миллионов фунтов. Перебравшись в Леверкузен, Джарелл обрел регулярную игровую практику и стал вызываться в сборную Англии, с которой взял бронзовые медали на Чемпионате Мира минувшим летом.
По информации Bild, "Ливерпулю" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа 23-летнего Куансы за 70 млн. евро (60 млн. фунтов), и воспользоваться ей можно только до 15 июня 2027.
"Ливерпулю" едва ли упустит эту возможность, учитывая тот факт, что контракт капитана Виргила Ван Дейка истекает в конце этого сезона.
03.10.2026 19:00
Просмотров: 243
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Бизнесзаглотпуль вухахахахахах
(ответить)
Ахаххвахахха
(ответить)
Давно пора. На деньги пох, мы же не Сити, живем красиво сами зарабатываем, сами тратим.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий