"Ливерпуль" собирается вернуть Куансу

Джарелл Куанса "Ливерпуль" собирается воспользоваться своей опцией по обратному выкупу защитника немецкого "Байера" Джарелла Куансы следующим летом.

Летом 2025 "Ливерпуль" продал Куансу в "Байер" за 35 миллионов фунтов. Перебравшись в Леверкузен, Джарелл обрел регулярную игровую практику и стал вызываться в сборную Англии, с которой взял бронзовые медали на Чемпионате Мира минувшим летом.

По информации Bild, "Ливерпулю" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа 23-летнего Куансы за 70 млн. евро (60 млн. фунтов), и воспользоваться ей можно только до 15 июня 2027.

"Ливерпулю" едва ли упустит эту возможность, учитывая тот факт, что контракт капитана Виргила Ван Дейка истекает в конце этого сезона.





Метки Байер, Куанса, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2026 19:00

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  1. narcot 03.10.2026 19:14 # narcot
    Бизнесзаглотпуль вухахахахахах

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  2. dembo 03.10.2026 19:08 # dembo
    Ахаххвахахха

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  3. sausage 03.10.2026 19:01 # sausage
    Давно пора. На деньги пох, мы же не Сити, живем красиво сами зарабатываем, сами тратим.

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