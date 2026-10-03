Скоулз не побрезговал бы медалью, отобранной у "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что не побрезговал бы медалью, отобранной у "Манчестер Сити".

В данный момент независимая комиссия Премьер-Лига решает вопрос с наказанием "Сити" за финансовые заключения, хотя "горожане" продолжают отрицать свою вину и намерены добиваться своего оправдания.



Многие предлагают снять с "Сити" трофеи и титулы, выигранные в период с 2009 по 2018 год, к которому относятся нарушения, но выражают сомнения, стоит ли передать эти награды другим командам. Лично у Скоулза таких колебаний нет.



"Продолжаю слышать, как мои бывшие партнеры по команде говорят, будто они хотят забрать трофеи у "Сити", но они не хотят себе эти медали... Я же жаден, я хочу свою медаль", — пишет Скоулз в социальной сети.