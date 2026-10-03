Эбуэ: "Арсеналу" стоит опасаться "Челси"

Экс-защитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ считает, что "канонирам" стоит опасаться угрозы со стороны "Челси" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил больше всех в дивизионе — 12 голов, включая два в проигранном "Арсеналу" матче (2:1).



Эбуэ верит в то, что "Арсенал" сможет защитить чемпионское звание, но ожидает, что "Челси" еще попортит нервы команде Микеля Артеты.



"Челси" — это команда, которой "Арсеналу" стоит опасаться, потому что у них очень хорошие игроки".



"Премьер-Лига будет очень тяжелой, но я верю в то, что делает Артета, и я верю в "Арсенал".



"Арсенал" — моя команда. Этот сезон будет очень тяжелым, потому что есть так много хороших команд и хороших игроков".



"Но если "Арсенал" будет играть так, как играет, тогда они смогут выиграть лигу, я уверен в этом. Я бы оценил их шансы в 75 процентов".



"Арсенал" становился все ближе и ближе. Если вы продолжите это делать год за годом, однажды вы выиграете и Лигу Чемпионов".



"Я верю в эту команду и в то, как она играет. Прежде люди говорили, что "Арсенал" играет в хороший футбол, но не побеждает. Теперь команды боятся, когда играют против "Арсенала".



"Я люблю Артету. Мне правда нравится этот тренер", — цитирует Эбуэ Evening Standard.