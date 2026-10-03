Эксперт назвал вероятное наказание "Сити" за финансовые нарушения

"Манчестер Сити" может избежать вылета из Премьер-Лиги, даже если будет наказан снятием очков в этом сезоне за финансовые нарушения.

В ближайшее время независимой комиссии Премьер-Лиги предстоит определить наказание для "Сити" после того, как в отношении "горожан" было вынесено обвинительное заключение.



При этом "Сити" уже пытается оспорить само заключение и, наверняка, подаст апелляцию насчет санкций в отношении клуба.



В интервью talkSPORT Киран Магуайр, эксперт в области футбольных финансов, предположил, что "Сити" может грозить внушительный штраф на десятки миллионов фунтов, если "горожане" потерпят поражение в юридической битве с Премьер-Лигой.



Магуайр предполагает, что также с "Сити" снимут 50-60 очков, что оставляет команде Энцо Марески шансы избежать вылета из Премьер-Лиги. Снятие 70 или более очков неминуемо бы означало понижение в классе для "горожан".