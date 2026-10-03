Тухель готов вызывать игроков "Сити" даже из Чемпионшипа
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что готов продолжать вызывать игроков "Манчестер Сити", даже если "горожане" будут понижены до Чемпионшипа.
Над "Сити" нависла серьезная угроза покинуть Премьер-Лигу после того, как клуб с "Этихад" был признан виновным в финансовых нарушениях.
Однако Тухель не ограничивает себя Премьер-Лигой и готов просматривать кандидатов на вызов в сборную и во втором английском дивизионе.
"Вероятность всегда есть. Думаю, я всегда буду стараться определять лучший состав для сбора, для случая, для турнира, и я никогда не буду исключать кого-либо только потому, что они не играют в высшем дивизионе своей страны. Поэтому здесь нужно смотреть индивидуально", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
03.10.2026 15:00
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