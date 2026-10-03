Холанд задумывается об уходе из "Сити" следующим летом
Нападающий Эрлинг Холанд задумывается об уходе из "Манчестер Сити" следующим летом.
Мысли о смене клуба после окончания этого сезона были у Холанда и раньше, потому что 2027 — это год между двумя большими международными турнирами, Чемпионатом Мира и Евро.
Однако теперь у Холанда появилась еще более веская причина задуматься об уходе из "Сити". Речь идет о санкциях, которые грозят "горожанам" за финансовые нарушения.
Холанда уже некоторое время сватают в "Арсенал", и хотя "канониры" обладают ресурсами для приобретения Эрлинга, наиболее вероятным направлением для 26-летнего норвежца является Испания.
Заполучить Холанда хотят оба гранда Ла Лиги, "Реал" и "Барселона", причем последняя имеет некоторое преимущество в борьбе за Эрлинга, сообщает TEAMtalk.
03.10.2026 14:00
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Последние комментарии:
TEAMtalk уже залезли в голову к Холланду и мониторят его мысли. А по сути решили говна на вентилятор набросить, а михайло тут как тут)
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Челси как раз нужен норм сменщик для Жоао Педро.можно брать этого ЛОХа.
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Ха-ха, а вот и первая ласточка
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