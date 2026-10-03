Холанд задумывается об уходе из "Сити" следующим летом

Нападающий Эрлинг Холанд задумывается об уходе из "Манчестер Сити" следующим летом.

Мысли о смене клуба после окончания этого сезона были у Холанда и раньше, потому что 2027 — это год между двумя большими международными турнирами, Чемпионатом Мира и Евро.



Однако теперь у Холанда появилась еще более веская причина задуматься об уходе из "Сити". Речь идет о санкциях, которые грозят "горожанам" за финансовые нарушения.



Холанда уже некоторое время сватают в "Арсенал", и хотя "канониры" обладают ресурсами для приобретения Эрлинга, наиболее вероятным направлением для 26-летнего норвежца является Испания.



Заполучить Холанда хотят оба гранда Ла Лиги, "Реал" и "Барселона", причем последняя имеет некоторое преимущество в борьбе за Эрлинга, сообщает TEAMtalk.