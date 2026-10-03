"Бавария" интересуется Берндом Лено

Немецкая "Бавария" заинтересована в приобретении голкипера "Фулхэма" Бернда Лено.

В этом сезоне первым номером "Баварии" остается Мануэль Нойер, однако тому уже 40 лет, и клуб из Мюнхена вынужден задумываться об обновлении последнего рубежа.



Кристиан Фальк из Bild ожидает, что Нойер завершит игровую карьеру следующим летом, после чего "Бавария" сделает своим основным голкипером Йонаса Урбига.



При этом "Баварии" потребуется запасной голкипер, и как раз на эту роль и рассматривается 34-летний Лено, который сыграл 161 матч за "Фулхэм" после своего перехода из "Арсенала" летом 2022.



Контракт Лено как раз истекает следующим летом, но "Фулхэму" принадлежит опция продления на 12 месяцев. В данный момент "дачники" находятся в зоне вылета Премьер-Лиги, и их понижение в классе упростило бы согласование трансфера Бернда.