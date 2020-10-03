"Юнайтед" готов возобновить интерес к Рауму

Давид Раум "Манчестер Юнайтед" готов возобновить свой интерес к капитану немецкого "РБ Лейпциг" Давиду Рауму.

"Юнайтед" так и не удалось обзавестись конкурентом для Люка Шоу минувшим летом, несмотря на интерес к Рауму и другим левым защитникам.

Сейчас у Раума идет заключительный год по контракту, и в январе у "РБ Лейпциг" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего немца.

Как сообщает TEAMtalk, ситуация Раума привлекла внимание целого ряда европейских клубов, включая "Ювентус", однако "Юнайтед" является одним из фаворитов, а сам Раум открыт к переезду на "Олд Траффорд".

Ожидается, что суммы около 30 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Раума в январе.





Метки Манчестер Юнайтед, Раум, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2026 12:00

Количество просмотров Просмотров: 234


Поиск: