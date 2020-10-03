"Юнайтед" готов возобновить интерес к Рауму
"Манчестер Юнайтед" готов возобновить свой интерес к капитану немецкого "РБ Лейпциг" Давиду Рауму.
"Юнайтед" так и не удалось обзавестись конкурентом для Люка Шоу минувшим летом, несмотря на интерес к Рауму и другим левым защитникам.
Сейчас у Раума идет заключительный год по контракту, и в январе у "РБ Лейпциг" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего немца.
Как сообщает TEAMtalk, ситуация Раума привлекла внимание целого ряда европейских клубов, включая "Ювентус", однако "Юнайтед" является одним из фаворитов, а сам Раум открыт к переезду на "Олд Траффорд".
Ожидается, что суммы около 30 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Раума в январе.
03.10.2026 12:00
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