Де Дзерби хочет пригласить Митому в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заинтересован в воссоединении с вингером "Брайтона" Каору Митомой.

Сейчас у Митомы уже идет заключительный год по контракту с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю. Каору и так является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Брайтона", поэтому "чайки" не могут платить ему сильно больше.



Как сообщает TEAMtalk, переговоры о новой сделке уже некоторое время находятся в тупике, и сразу несколько клубов из Лиги Чемпионов выразили заинтересованность в приглашении Митомы свободным агентом следующим летом.



Если новый контракт не будет возможен, "Брайтон" не будет ждать до конца сезона, а попытается продать 29-летнего японца уже в январе, чем готов воспользоваться "Тоттенхэм".



Среди клубов, которым также приписывают интерес к Митоме, называются "Ливерпуль", "Бавария" и "Атлетико".



Добавим, Митома еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, отсутствуя с марта из-за травмы задней поверхности бедра.