Томас Тухель сочувствует Стерлингу

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил что сочувствует бывшему вингеру "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Рахиму Стерлингу.

В период с 2012 по 2022 год Стерлинг сыграл 82 матча за сборную Англии, но уже давно Рахим не рассматривается кандидатом в национальную команду.



С конца прошлого сезона 31-летний Стерлинг находится без клуба и имеет проблемы с законом, ожидая вердикта суда насчет опасного вождения и хранения "веселящего газа".



По словам Тухеля, который в 2022 году приобрел Стерлинга в "Челси", ему "грустно видеть" происходящее с Рахимом.



"Я очень ему симпатизирую и чувствую, что он испытывает трудности с тех пор, как покинул "Манчестер Сити", где он был на пике своей карьеры".



"Я сражался за этот трансфер, но он так и не подтвердил свою важность, которой обычно обладал. В то время это был большой шаг для него".



"Грустно видеть, когда кто-то испытывает трудности, потому что он был любящим отцом, семейным человеком, приятным парнем".



"Просто кажется, что он переживает сложный период. Я не уверен, насколько это его вина, иногда ты просто оказываешься в странной спирали в своей жизни, нисходящей спирали".



"Конечно, мои мысли с ним. Я всегда верю, что он сможет это изменить, и я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Тухеля Sky Sports.