Томас Тухель сочувствует Стерлингу
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил что сочувствует бывшему вингеру "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Рахиму Стерлингу.
В период с 2012 по 2022 год Стерлинг сыграл 82 матча за сборную Англии, но уже давно Рахим не рассматривается кандидатом в национальную команду.
С конца прошлого сезона 31-летний Стерлинг находится без клуба и имеет проблемы с законом, ожидая вердикта суда насчет опасного вождения и хранения "веселящего газа".
По словам Тухеля, который в 2022 году приобрел Стерлинга в "Челси", ему "грустно видеть" происходящее с Рахимом.
"Я очень ему симпатизирую и чувствую, что он испытывает трудности с тех пор, как покинул "Манчестер Сити", где он был на пике своей карьеры".
"Я сражался за этот трансфер, но он так и не подтвердил свою важность, которой обычно обладал. В то время это был большой шаг для него".
"Грустно видеть, когда кто-то испытывает трудности, потому что он был любящим отцом, семейным человеком, приятным парнем".
"Просто кажется, что он переживает сложный период. Я не уверен, насколько это его вина, иногда ты просто оказываешься в странной спирали в своей жизни, нисходящей спирали".
"Конечно, мои мысли с ним. Я всегда верю, что он сможет это изменить, и я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Тухеля Sky Sports.
03.10.2026 10:00
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