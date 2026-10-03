Тухель доволен, как Сака начал новый сезон

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель доволен, в какой форме вингер "Арсенала" Букайо Сака начал новый сезон.

Во время Чемпионата Мира минувшим летом английской сборной приходилось контролировать состояние Сака, которого на протяжении нескольких месяцев беспокоил ахилл.



Вновь собрав своих игроков в конце сентября, Тухель обнаружил, что Сака окончательно оставил свои проблемы со здоровьем позади, о чем свидетельствует и игра Букайо за "Арсенал" в первых матчах нового сезона.



"Он сильно начал. Я мог увидеть, что он свободен от боли. Концовка прошлого сезона получилась немного странной для него. Он играл через боль. Он решал исход матчей, но ему было сложно оказывать большое влияние на игру, хотя именно забитые голы оказывают наибольше влияние".



"Он забивал решающие голы, не находясь в лучшей физической форме и не имея возможности совершать ускорения или замедления. Теперь я чувствую, что он больше участвует в игре, и он выглядит опаснее со старта сезона. Тем не менее, я по-прежнему думаю, что он способен выйти на более высокий уровень, играя за сборную Англии", — цитирует Тухеля The Guardian.



Добавим, 25-летний Сака выходил в стартовом составе на каждый из пяти первых матчей "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола.