Артета заблокировал расширение "Эмирейтс" до 80,000 мест

"Арсенал" отказался от планов по расширению своего стадиона "Эмирейтс" до 80,000 мест.

Открытый в 2006 году "Эмирейтс" долгое время был самым вместительным стадионом среди футбольных клубов в Лондоне. В 2019 году пальму первенства перехватил "Тоттенхэм" со своим "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (62,850).



В 2018 году "Арсенал" уже добавил 780 мест "Эмирейтс", который сейчас вмещает 60,704 зрителя.



Более двух последних лет "Арсенал" потратил, изучая различные варианты по более глобальному расширению своего стадиона — вплоть до 80,000 мест.



Столь масштабная реконструкция заставила бы "Арсенал" на время покинуть "Эмирейтс", однако главный тренер Микель Артета не захотел лишаться домашнего преимущества в период, когда у команды так хорошо идут дела на футбольном поле.



Поэтому, сообщает The Times, "Арсенал" ограничится небольшими улучшениями и добавит две секции стоячих трибун — одну в этом сезоне и еще одну в следующем.