Анонс матча Хорватия — Англия

В субботу, 3 октября, сборная Англии проведет свой очередной матч в Лиге Наций, сыграв на выезде с Хорватией.

Стартовав в Лиге Наций с домашнего поражения 2:3 от Испании, затем англичане реабилитировались и одержали победу 0:2 в гостях у Чехии.



Хорватия тоже успела проиграть Испании (4:1) и победить Чехию (1:2), поэтому матч в Риеке имеет большое значение в плане выхода в плей-офф.



Этот матч пройдет без зрителей — такое наказание определил УЕФА для хорватов после беспорядков, учиненных ими в выездном матче против Франции в прошлом году.



- Хорватия не выиграла ни одной из четырех последних встреч с Англией (1 ничья, 3 поражения) после своей победы 2:1 в полуфинале Чемпионата Мира 2018 года.



- Хорватия встречалась с Англией на Чемпионате Мира минувшим летом, и тогда команда Томаса Тухеля, продемонстрировав яркий футбол во втором тайме, одержала победу 4:2.



- Хорватия проиграла пять из 10 своих матчей в 2026 году (5 побед). Шесть поражений в одном календарном году у хорватов еще никогда не было.



- У ветерана Ивана Перишича 15 результативных действий в своих 18 последних выходах в старте за хорватскую сборную (6+9).



- Хорватия выиграла восемь из девяти своих последних домашних матчей соревновательного характера (1 ничья).



- Англия выиграла все восемь последних выездных матчей, а еще одна победа позволит "трем львам" повторить свой рекорд, установленный в 1967 году при сэре Альфе Рамсее.



- Капитан англичан Харри Кейн забивал в каждом из пяти последних выездных матчей за сборную.



После своей уверенной игры и результативной передачи против Чехии Трент Александер-Арнольд надеется сохранить место в стартовом составе. Эзри Конса восстановился после травмы. Нико О'Райли вернулся в свой клуб на лечение.



Лига Наций. Группа A — Группа 3. 3-й тур

Сборная Хорватии — сборная Англии

Риека. Стадион "Руевица". 19:00