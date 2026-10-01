Фред: "Тен Хаг вел себя как кусок дерьма"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что тренер Эрик Тен Хаг был "куском дерьма" в плане взаимодействия с игроками команды.

Сколотив репутацию в "Аяксе", перед сезоном 2021/22 Тен Хаг прибыл в "Юнайтед", где за два с половиной сезона выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.



Фред признает, что у Тен Хага были свои плюсы, однако Эрик обладал вздорным характером, а команде при нем не хватало сплоченности.



"Тен Хаг был очень хорош в плане тактики, но с коллективом он вел себя как кусок дерьма".



"Он спорил со всеми. Он спорил со мной, с Криштиану (Роналду), с Каземиро, с Рэшфордом... Иногда он не давал мне играть, и это доставляло массу переживаний".



"При нем играли только его голландские игроки. Он расколол коллектив на кланы и поддерживал своих. Но в плане тактики он один из лучших, с кем я когда-либо работал".



"Он хотел, чтобы команда бегала, но Криштиану уже не был молод. Он убрал Криштиану, и тогда они поссорились", — цитирует Фреда ESPN.