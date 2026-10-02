Тухель признал, что игроки "Сити" переживают за свое будущее

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его игроки из "Манчестер Сити" переживают за свое будущее.

"Сити" оказался в очень непростой ситуации после того, как клуб был признан виновным в финансовых нарушениях. Теперь "горожанам" грозят самые серьезные санкции, включая исключение из Премьер-Лиге.



Тухель признает, что это задело игроков вроде Марка Гехи, Эллиотта Андерсона и Нико О'Райли, несмотря на то, что их клуб продолжает настаивать на своей невиновности.



"Они могут быть обеспокоены или встревожены. Думаю, это была бы очень человеческая реакция, если ты не знаешь, что происходит с клубом, с которым у тебя есть контракт".



"Они все еще молоды. Они амбициозны. Им было сказано, что клуб совершенно невиновен, и они не знают, что происходит".



"Мы разговаривали об этом во время обеда за столом, где сидело восемь или 12 человек. Конечно, мы разговаривали об этом и за завтраком", — цитирует Тухеля Daily Mail.