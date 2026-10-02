Цолис пропустит до трех недель

Христос Цолис Вингер "Арсенала" Христос Цолис пропустит до трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Цолис получил в первом тайме матча Лиги Наций за сборную Греции против Голландии в четверг вечером (2:2).

24-летний игрок уже покинул расположение своей сборной, чтобы досрочно вернуться в "Арсенал" на лечение.

Как сообщает Metro со ссылкой на свой источник в Греции, пройденное в пятницу обследование говорит о том, что восстановление Цолиса займет от двух до трех недель.

Таким образом, в худшем случае Цолис не поможет "Арсеналу" против "Лидса" и "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге, а также против "Лилля" и "Баварии" в Лиге Чемпионов.





Метки Арсенал, сборная Греции, травмы, Цолис

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 224


Поиск: