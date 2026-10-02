Вингер "Арсенала" Христос Цолис пропустит до трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Цолис получил в первом тайме матча Лиги Наций за сборную Греции против Голландии в четверг вечером (2:2).



24-летний игрок уже покинул расположение своей сборной, чтобы досрочно вернуться в "Арсенал" на лечение.



Как сообщает Metro со ссылкой на свой источник в Греции, пройденное в пятницу обследование говорит о том, что восстановление Цолиса займет от двух до трех недель.



Таким образом, в худшем случае Цолис не поможет "Арсеналу" против "Лидса" и "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге, а также против "Лилля" и "Баварии" в Лиге Чемпионов.