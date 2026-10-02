ОАЭ пригрозили сократить инвестиции в Британию, если "Сити" будет наказан

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили правительству Великобритании серьезно сократить свои инвестиции в экономику Туманного Альбиона, если "Манчестер Сити" будет наказан за финансовые нарушения.

Ранее днем стало известно, что "Сити" подал апелляцию на обвинительное заключение независимой комиссии Премьер-Лиги.



Всего лишь за пару недель до этого президент "Сити" Халдун Аль Мубарак посетил Даунинг-стрит и встретился с министром предпринимательства, инноваций, науки и торговли Джонатаном Рейнольдсом.



Аль Мубарак приехал обсудить текущие и будущие инвестиции ОАЭ в британскую экономику, и вопрос "Сити" является краеугольным камнем для этого.



Дипломатические отношения между ОАЭ и Великобританией и так значительно обострились из-за ситуации "Сити", и британское правительство было предупреждено, что на кону находятся совместные проекты на миллиарды фунтов.



Как сообщает Bloomberg, обе стороны испытывают разочарование от того, насколько скандальным получается разбирательство насчет "Сити".



Добавим, "Сити" принадлежит частной компании во главе с шейхом Мансуром, который является членом королевской семьи Абу-Даби и вице-президентом ОАЭ.