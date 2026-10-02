Тухель подтвердил, что в сборной Англии обсуждают ситуацию в "Сити"

Наставник сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что его игроки обсуждают новость с признанием "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях.

Обвинительный вердикт независимой комиссии Премьер-Лиги в отношении "Сити" стал главной новостью в английском футболе в этот международный перерыв.



Разумеется, это новость не прошла стороной мимо Тухеля и его игроков, однако Тухель не готов поделиться своим мнением и лишь может подтвердить, что эта тема активно обсуждается внутри коллектива.



"Я полагаю, да. У нас было кое-какое свободное время, а это важная тема, о которой все говорят".



"Никому не нужно знать мои поверхностные знания на этот счет. Конечно, игроки говорят об этом. Конечно, игроки "Сити" говорят об этом. Мы побеседовали с ними — но лишь коротко", — цитирует Тухеля Evening Standard.