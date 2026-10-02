Эзри Конса готов сыграть против сборной Хорватии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что защитник "Арсенала" Эзри Конса готов сыграть в матче Лиги Наций против Хорватии в субботу.

Из-за небольшой травмы 28-летний Конса пропустил победу 0:2 на Чехией в минувший вторник, однако Эзри уже поправился и готов составить пару Марку Гехи в центре обороны англичан.



"Похоже на то, что Эзри Конса вернется. Он полноценно тренировался сегодня. Это придает большую надежду, потому что он ключевой игрок для нас".



"Марк должен быть готов и, вероятно, выйдет в стартовом составе", — цитирует Тухеля Sky Sports.