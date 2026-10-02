"Сити" подал апелляцию на заключение независимой комиссии

"Манчестер Сити" официально подал апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги о признании клуба виновным в финансовым нарушениях.

Напомним, комиссия признала вину "Сити" доказанной по всем пунктам обвинений в финансовых нарушениях в период с 2009 по 2018 год.



"Сити" сразу же выразил свое несогласие с этим вердиктом и сейчас, в последний отведенный для этого день, подал апелляцию.



Независимая комиссия пришла к выводу, что "Сити", используя фиктивные спонсорские контракты, завысил свои доходы на 830 миллионов фунтов, которые фактически являются деньгами владельцев клуба.



В своей апелляции "Сити" опирается на утверждение о том, что соответствующее финансирование для оплаты спонсорских контрактов обеспечивали не владельцы клуба, а правительство Абу-Даби, однако еще во время слушаний в 2024 году комиссия отвергла эту теорию.



В соответствии с правилами Премьер-Лиги, апелляция "Сити" должна быть рассмотрена в течение 12 недель, причем непосредственно на слушания отводятся только пять дней, а затем еще до 30 дней уйдет на вынесение вердикта. Все это сделает уже другая независимая комиссия.



В своем заявлении "Сити" сообщает, что клуб предоставил "неопровержимые доказательства" насчет своей невиновности.