Гросс и Хюрцелер — лучшие в Премьер-Лиге в октябре
Полузащитник Паскаль Гросс и наставник Фабиан Хюрцелер были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.
Гросс сильно провел сентябрь, забив два гола и отдав три результативные передачи. Это позволило 35-летнему немцу стать шестым самым возрастным футболистом, ставшим Игроком Месяца в Премьер-Лиге после Стюарта Пирса, Тедди Шерингема (по 38 лет), Криштиану Роналду (37), Джанфранко Дзолы (36) и Пола Скоулза (35).
Помимо Гросса, на звание Игрока Месяца в сентябре также претендовали Хараламбос Костулас, Мохамед Беллуми, Джейден Богл, Александер Исак, Жереми Жаке, Кевин Шаде и Антуан Семеньо.
Гросс — лишь четвертый игрок из Германии, взявший эту награду. Прежде это удавалось Илкаю Гюндогану, Лерою Сане и Юргену Клинсманну.
А тренерская награда досталась Хюрцелеру, под руководством которого "Брайтон" начал сентябрь с ничьей 1:1 против "Лидса", а затем разгромил "Ковентри" (0:5) и "Арсенал" (3:0), поднявшись на третье место в Премьер-Лиге.
В борьбе за звание Тренера Месяца 33-летний немец опередил Андони Ираолу из "Ливерпуля" и Энцо Мареску из "Манчестер Сити".
Хюрцелер был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам месяца всего лишь во второй раз в своей карьере, впервые сделав это в августе 2024.
Отметим, это первый раз в истории, когда Тренер Месяца моложе Игрока Месяца в Премьер-Лиге.
02.10.2026 15:00
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тут дело такое...
у Хюрцеллера фото с волосами на голове
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чисто гипотетически, вот разьепут сити , сошлют их в 5 дивизион. кто куда уйдет? столько игроков приличных. да и денег не малых стоят
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