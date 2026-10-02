Леони возвращается к тренировкам с "Ливерпулем" в течение двух недель

Защитник "Ливерпуля" Джованни Леони должен возобновить полноценные тренировки в течение ближайших двух недель.

В августе 2025 Леони прибыл из "Пармы" по сделке стоимостью 26 миллионов фунтов плюс бонусы, однако уже в своем дебюте за "Ливерпуль" — против "Саутгемптона" в Кубке Лиги — Джованни получил разрыв крестообразных связок колена.



Леони отсутствует до сих пор, однако The Athletic стало известно, что восстановление Леони выходит на финишную прямую, и на неделе, стартующей 12 октября, 19-летний итальянец должен приступить к занятиям в общей группе.



Во время вынужденного отсутствия Леони не терял время даром. Джованни подучил английский язык, а также сделал упор на работу в тренажерном зале.