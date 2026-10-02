Руни объяснил, почему Рэшфорд не забивает и не ассистирует

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни объяснил, почему у нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда пока нет результативных действий в этом сезоне.

В своих шести матчах за "Юнайтед" после возвращения из "Барселоны" Рэшфорд не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.



Руни считает, что 28-летний англичанин играет не так уж плохо, но делает это слишком далеко от чужих ворот.



"Вообще-то, я думаю, он нормально играет. В некоторых матчах он выглядел довольно живо, в других — нет. Но в некоторых матчах он был действительно подвижен и резок".



"Думаю, проблема в том, что он действует слишком далеко от ворот. Поэтому он не забивает и не создает моменты".



"Он играет слишком на краю. Он играет слишком глубоко временами. Обладая Маркусом Рэшфордом, обладая хорошими игроками, которые могут забивать голы, ты хочешь использовать их как можно ближе к воротам, и я не думаю, что он действует достаточно близко к воротам", — цитирует Руни Daily Mirror.