Хорватия сыграет против Англии с тысячами школьников на трибунах

Сборные Англии и Хорватии Сборная Хорватии сыграет свой матч Лиги Наций против Англии в субботу с тысячами школьников на трибунах.

Матч хорватской сборной против Франции в Париже в прошлом году обернулся массовыми беспорядками на трибунах. Семеро фанатов гостевой команды тогда были задержаны за нацистское приветствие.

В результате УЕФА обязал хорватов сыграть один домашний матч без зрителей, и им станет как раз встреча с Англией 3 октября.

От этого пострадала и Англия, чья квота билетов составила только 100 штук, сообщает Daily Mail.

При этом правила УЕФА позволяют бесплатно присутствовать на стадионе детям не старше 14 лет, чем хорваты и воспользовались, собираясь привести на вмещающий 8,200 зрителей стадион в Риеке около 3,000 местных школьников, сопровождаемых учителями и родителями.





Метки болельщики, Лига Наций, сборная Хорватии

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2026 09:00

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