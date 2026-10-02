Хорватия сыграет против Англии с тысячами школьников на трибунах
Сборная Хорватии сыграет свой матч Лиги Наций против Англии в субботу с тысячами школьников на трибунах.
Матч хорватской сборной против Франции в Париже в прошлом году обернулся массовыми беспорядками на трибунах. Семеро фанатов гостевой команды тогда были задержаны за нацистское приветствие.
В результате УЕФА обязал хорватов сыграть один домашний матч без зрителей, и им станет как раз встреча с Англией 3 октября.
От этого пострадала и Англия, чья квота билетов составила только 100 штук, сообщает Daily Mail.
При этом правила УЕФА позволяют бесплатно присутствовать на стадионе детям не старше 14 лет, чем хорваты и воспользовались, собираясь привести на вмещающий 8,200 зрителей стадион в Риеке около 3,000 местных школьников, сопровождаемых учителями и родителями.
02.10.2026 09:00
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