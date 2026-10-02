Анри: "Барколя придется проявлять себя"

Легенда "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри предупредил своего соотечественника Брадли Баркола из "Ливерпуля" насчет ожиданий.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Барколя у ПСЖ за 123 миллиона фунтов, однако в своих пяти первых матча за "красных" Брадли толком себя не проявил и не совершил ни одного результативного действия.



Опираясь на свой опыт, Анри понимает, что Барколя потребуется время. Однако Тьерри чувствует, что люди не готовы ждать, пока Брадли в полной мере адаптируется.



"Это не всегда просто, когда ты привык к определенной системе и определенной манере игры, где каждый в любое время знает, что происходит. Вы можете видеть, что в системе Луиса Энрике блистает каждый: Кварацхелия, Дембеле, Дуэ, Барколя".



"Я сам столкнулся с этим, но затем происходит это небольшое переключение, и ты чувствуешь себя комфортнее. Ты начинаешь говорить по-английски, ты можешь шутить в раздевалке, ты чуть меньше стесняешься, и люди начинают узнавать, что ты из себя представляешь".



"Он начинает в непростом месте, он не просил платить за себя такие деньги, но все будут помнить про ценник. Все мы знаем, что он смертоносен один на один, и у него есть скорость. Ему лишь нужно поработать над завершением, но это нормально. Если вы посмотрите, как я играл в завершении в 19-20 лет, то это было очень по-другому, нежели в конце моей карьеры. Я стал гораздо более уверенным насчет своей игры".



"После двух побед подряд в Лиге Чемпионов, игры за сборную Франции и с учетом его ценника и мастерства, люди не собираются ждать, пока он сформируется как игрок, поэтому ему придется проявлять себя. Будет определенный уровень ожиданий, и хотя он немного сыроват в завершении, он чертовски много создает", — цитирует Анри Goal.