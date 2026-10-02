"Манчестер Сити" нашел способ затянуть рассмотрение своей апелляции

"Манчестер Сити" нашел веские юридическое обоснования, чтобы затянуть рассмотрение своей апелляции насчет финансовых нарушений.

На текущей неделе Премьер-Лига объявила, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений с 2009 по 2018 год, а "Сити" сразу же выразил свое несогласие и пообещал подать апелляцию.



Согласно правилам Премьер-Лиги, апелляция должна быть рассмотрена в течение 12 недель (84 дней), после чего у вновь сформированной комиссии будет еще месяц на вынесение вердикта.



Соответствующие правила по ускоренному рассмотрению дел и апелляций вступили в силу только с этого сезона. Так было сделано для того, чтобы клуб получал свое наказание уже в том сезоне, когда были обнаружены нарушения, даже если клуб не согласится и попытается опротестовать приговор.



Случай "Сити" стоит особняком, и дело не только в размере рассматриваемого дела, слушания по которому — в соответствии с новыми правилами — надлежит провести в течение пяти дней, что само по себе трудноосуществимо.



Нюанс в том, что обвинения в адрес "Сити" были выдвинуты еще в 2023 году, а свои слушания независимая комисси завершила в 2024, до введения новых правил.



Как сообщает Sky Sports, это дает "Сити" "веские основания", чтобы настоять на том, что правила об ускоренном рассмотрении апелляции в данном случае неприменимы.



Таким образом, рассмотрение апелляции "Сити" может продлиться на 2027 год.