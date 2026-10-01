"Челси" находится среди претендентов на Жюля Кунде

"Челси" является одним из нескольких клубов Премьер-Лиги, проявляющих интерес к защитнику испанской "Барселоны" Жюлю Кунде.

В 2022 гоу "Челси"уже сражался за Кунде, но тогда "Барселона" опередила "синих" и приобрела Жюля у "Севильи" за 42 миллиона фунтов.



За последние 12 месяцев ситуация Кунде в "Барселоне" заметно усугубилась. Жюль растерял доверие главного тренера Ханси Флика и стал проигрывать конкуренцию Эрику Гарсии и Жоау Канселу.



В новом сезоне 27-летний француз выходил в стартовом составе лишь на один из семи матчей "Барселоны" в Ла Лиге.



Как сообщает TEAMtalk, "Барселона" собирается продать Кунде в 2027 году, допуская расставание с Жюлем, известным своим эпатажным стилем в одежде, уже в зимнее трансферное окно.



Ситуация Кунде привлекла внимание не только "Челси", но также "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Баварии" и саудовских клубов.



Источник утверждает, что Кунде открыт к переходу в "Челси", а главный тренер "синих" Хаби Алонсо считает Жюля идеальным кандидатом по укреплению правого фланга обороны.