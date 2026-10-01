Цолис травмировался в матче за сборную Греции

Вингер "Арсенала" Христос Цолис получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Греции.

Это несчастью приключилось с Цолисом в начале матча греческой сборной в Лиге Наций против Голландии в четверг вечером.



24-летний Цолис получил травму спустя считанные минуты после своего гола, который не был засчитан из-за офсайда, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Цолис рискует стать второй потерей "Арсенала" в этот международный перерыв после нападающего Кая Хаверца, получившего мышечного растяжение в сборной Германии.



Как и Хаверц, Цолис выходил в стартовом составе на каждый из пяти первых матчей "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги.