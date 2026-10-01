Цолис травмировался в матче за сборную Греции

Христос Цолис Вингер "Арсенала" Христос Цолис получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Греции.

Это несчастью приключилось с Цолисом в начале матча греческой сборной в Лиге Наций против Голландии в четверг вечером.

24-летний Цолис получил травму спустя считанные минуты после своего гола, который не был засчитан из-за офсайда, сообщает Sky Sports.

Таким образом, Цолис рискует стать второй потерей "Арсенала" в этот международный перерыв после нападающего Кая Хаверца, получившего мышечного растяжение в сборной Германии.

Как и Хаверц, Цолис выходил в стартовом составе на каждый из пяти первых матчей "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги.





Метки Арсенал, сборная Греции, травмы, Цолис

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 23:00

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